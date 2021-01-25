Минцифры могут обязать россиян платить за новые счетчики

Из-за введения новых стандартов не менее чем миллиону россиян придется менять умные счетчики электричества. Об этом сообщают в письме компании МТС, Tele2, «МегаФон» и «Вымпелком».

«Популярная технология NB-IoT не включена в список возможных к использованию в системах и приборах учета электроэнергии», — уточняет LIFE.

Такие счетчики пользуются зарубежным стандартом и являются частью системы «умный дом». Они стоят не менее чем у миллиона россиян. В них используется технология, благодаря которой устройства потребляют меньше энергии, но и объем передачи данных у таких счетчиков низкий.

Список протоколов связи для счетчиков Минцифры утвердило 30 декабря 2020 года. С того момента допустимым стал только российский NB-Fi стандарт передачи данных интернета вещей. Пока в министерстве обещают сделать перечень необязательным к исполнению.