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Миллионам россиян придется платить за новые счетчики 

Ura.Ru и ещё 5 27 минут назад
Минцифры могут обязать россиян платить за новые счетчики
Фото: Lenta.ru
Из-за введения новых стандартов не менее чем миллиону россиян придется менять умные счетчики электричества. Об этом сообщают в письме компании МТС, Tele2, «МегаФон» и «Вымпелком».

«Популярная технология NB-IoT  не включена в список возможных к использованию в системах и приборах учета электроэнергии», — уточняет LIFE.

Такие счетчики пользуются зарубежным стандартом и являются частью системы «умный дом». Они стоят не менее чем у миллиона россиян. В них используется технология, благодаря которой устройства потребляют меньше энергии, но и объем передачи данных у таких счетчиков низкий.
Список протоколов связи для счетчиков Минцифры утвердило 30 декабря 2020 года. С того момента допустимым стал только российский NB-Fi стандарт передачи данных интернета вещей. Пока в министерстве обещают сделать перечень необязательным к исполнению.
Преимуществами удаляемой технологии NB-IoT является высокая скорость передачи данных, длительное время работы и хорошая проникающая способность сигнала, уточняет телеканал 360. Ранее в Мнцифры также заявили, что в начале лета ликвидируют Россвязь и Роспечать.
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Комментарии 3
Личный счет , Экономика , Россвязь , Роспечать , Телеканал "360° Подмосковье"
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