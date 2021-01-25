Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
74.80
89.76
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

Россиян заставят платить за замену «умных» счётчиков 

Павел Тиунов 25 минут назад
Минцифры может обязать платить за новые счетчики
Фото: ТАСС
Если в России «умные» счётчики окажутся вне закона, то их обязательная замена в итоге приведёт к значительному росту тарифа на электроэнергию. К такому выводу пришли представители крупнейших операторов связи, сообщает «Коммерсант».
Речь о приборах, которые используют популярный зарубежный стандарт передачи данных интернета вещей — NB-IoT. В конце декабря в Минцифры РФ утвердили приказ, согласно которому в счетчиках, передающих информацию о потребленной электроэнергии, должен использоваться российский протокол — NB-Fi.
Никаких альтернатив в документе не предусмотрено.
С помощью NB-IoT к сети подключают приборы учёта, которые отличаются меньшим энергопотреблением. Например, такие устройства способны работать до 10 лет без замены батареи.
Представители МТС, «Мегафон», «Вымпелком», Tele2 написали официальное письмо замминистра Олегу Иванову, в котором обратили внимание на то, что в настоящее время только в Центральной России установлено более миллиона приборов с NB-IoT. В случае, если все они впоследствии будут подлежать замене, это приведет к росту тарифа на электроэнергию.
Операторы связи уверены, что их заставят исполнить приказ в обязательном порядке. При этом в Минцифры указывают на то, что документ носит «рекомендательный характер».
Ранее, как сообщал «Рамблер», директор департамента развития и планирования Фонда «Сколково» Сергей Израйлит раскритиковал изменения в закон «О связи», которые регулируют дистанционную продажу SIM-карт. По его словам, в результате сотовые операторы понесут многомиллиардные потери, а конституционные права абонентов будут нарушены.
Видео дня. Программист и юрист оказались в топе высокооплачиваемых вакансий
Комментарии
Личный счет , Экономика , Олег Иванов , Мегафон , Tele2 , Вымпелком , Фонд Сколково , МТС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение