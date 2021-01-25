Минцифры может обязать платить за новые счетчики

Если в России «умные» счётчики окажутся вне закона, то их обязательная замена в итоге приведёт к значительному росту тарифа на электроэнергию. К такому выводу пришли представители крупнейших операторов связи, сообщает «Коммерсант».

Речь о приборах, которые используют популярный зарубежный стандарт передачи данных интернета вещей — NB-IoT. В конце декабря в Минцифры РФ утвердили приказ, согласно которому в счетчиках, передающих информацию о потребленной электроэнергии, должен использоваться российский протокол — NB-Fi.

Никаких альтернатив в документе не предусмотрено.

С помощью NB-IoT к сети подключают приборы учёта, которые отличаются меньшим энергопотреблением. Например, такие устройства способны работать до 10 лет без замены батареи.

«Мегафон», «Вымпелком», Представители МТС Tele2 написали официальное письмо замминистра Олегу Иванову , в котором обратили внимание на то, что в настоящее время только в Центральной России установлено более миллиона приборов с NB-IoT. В случае, если все они впоследствии будут подлежать замене, это приведет к росту тарифа на электроэнергию.

Операторы связи уверены, что их заставят исполнить приказ в обязательном порядке. При этом в Минцифры указывают на то, что документ носит «рекомендательный характер».