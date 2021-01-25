Россияне стали активнее возвращать долги коллекторам 

К концу 2020 года жители России стали активнее гасить долги, следует из статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Отмечается, что в декабре средний платеж по программам урегулирования задолженности стал рекордным с начала года — 3,8 тыс. рублей, пишет РБК.

Речь идет о договорах цессии — долгах, которые взыскатели выкупили у банков или МФО. В сравнении с ноябрем средний платеж в пользу коллекторов увеличился на 20,3%, однако не достиг уровня декабря 2019 года (4,6 тыс. руб.)

Кроме того, в конце года был зафиксирован рост контактности должников. Так, 25% клиентов обещали оплатить задолженность — это максимальный показатель за последние три года. 59% из них сдержали слово.

Активное погашение долгов под конец года связано с психотипом клиентов, считает гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков . Он указал на то, что российский клиент обычно стремится максимально решить свои проблемы до Нового года.

Пандемия коронавируса повлияла на поведение должников, отмечает гендиректор «Национальной службы взыскания» (НСВ) Роман Волосников. По его словам, многие граждане перешли на сберегательную модель поведения. По этой причине в конце месяца остается больше свободных средств, которые направляются на оплату долгов.

Доходы населения упали, но и тратить граждане стали значительно меньше, подчеркнул президент НАПКА Эльман Мехтиев

«Все меньше тех, кто не хочет платить из принципа. На текущий момент 70% отказов носит объективный характер, связанный с финансовыми трудностями», — отмечает он.

Если текущие темпы восстановления экономики сохранятся, то средний платеж по просроченному долгу в 2021 году вернется к своему привычному значению — 4-4,5 тыс. рублей, считает Мехтиев.