Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2021 году вырос до 340795 тысяч рублей, следует из данных размещенных на сайте ФСС.

В 2020 году максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составлял 322 190,40 рублей.

Согласно сообщению на сайте ФСС, в 2021 году максимальный размер такого пособия за 140 дней составит 340795 тысяч рублей, а минимальный — 58878,4 рублей. При осложненных родах (отпуск 156 дней) максимальный размер пособия поставляет 379743 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня) — 472244,5 рублей.

Минимальный размер пособия по безработице в 2021 году в расчете на один день составит 426,4 рублей, если в месяце 30 дней, и 412,65 рублей, если в месяце 31 день.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 6752 рубля, максимальный — 29600,48 рублей, а единовременное пособие по уходу за ребенком — 18004,12 рублей.

Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизации на ранних сроках беременности, составляет 675,15 рублей.