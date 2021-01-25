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Экономист призвал россиян искать источники дохода помимо зарплаты 

Говорит Москва 1 час назад
Сограждане определили оптимальный для себя ежемесячный объём прибыли.
Запросы у мужчин оказались выше, чем у женщин: первым в среднем надо 187 тысяч рублей, вторым — 146 тысяч. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам проведённого исследования.
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Доктор экономических наук Сергей Смирнов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что рассчитывать на одно только вознаграждение за труд в современных реалиях рискованно и неактуально.

«Мы живём не в плановой экономике, не в советской. Мы живём там, где помимо заработной платы есть другие источники дохода. Опять же: депозиты, облигации федерального займа для населения. Зарплата — это всё-таки риск высокий, что тебя завтра уволят или того, что потребность в продукции твоей фирмы перестанет быть актуальной и злободневной для населения. Поэтому нужно подстраховываться, как мне кажется. Не на всех хватит высокоэффективных по уровню заработной платы рабочих мест».

По сведениям аналитиков сервиса SuperJob, те, кто получают меньше 30 тысяч рублей в месяц, идеальным доходом считают 121 тысячу; зарабатывающие более 80 тысяч оптимальной называют сумму 242 тысячи рублей, передаёт РБК.
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Личный счет , Видео , Сергей Смирнов , Радиостанция "Говорит Москва"
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