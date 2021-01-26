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Госдума одобрила в I чтении упрощение получения налоговых вычетов по НДФЛ 

ТАСС и ещё 12 5 часов назад
Госдума одобрила упрощение получения налоговых вычетов по НДФЛ
Фото: РИА Новости
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на упрощение порядка получения налоговых вычетов по НДФЛ. Согласно проекту, граждане РФ смогут получить вычеты по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения.
Действующий в настоящее время механизм получения налоговых вычетов предполагает подачу налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год НДФЛ. Законопроектом предлагается упростить порядок получения налогоплательщиками следующих налоговых вычетов: имущественных — по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, а также автоматизировать процессы налогового администрирования в данной части.
Упрощенный порядок получения указанных налоговых вычетов предполагает бесконтактное взаимодействие налогоплательщиков — физических лиц с налоговыми органами посредством использования интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и автоматизированную проверку налоговым органом права налогоплательщика на получение налогового вычета за счет использования возможностей автоматизированной информационной системы ФНС. Такой порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и представления в налоговый орган подтверждающих документов в целях получения таких вычетов.
Обязанность налогоплательщиков-физлиц по документальному подтверждению своего права на налоговые вычеты предлагается заменить автоматизированной системой обработки поступившей в налоговые органы информации о расходах на приобретение недвижимого имущества и погашение процентов по ипотеке, а также о сумме денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, в рамках информационного взаимодействия налоговых органов с внешними источниками данных — банками (участниками рынка ценных бумаг), отвечающими установленным требованиям для участия в правилах обмена информацией с налоговыми органами.

Что это даст

Внедрение упрощенного порядка приведет к существенному сокращению сроков предоставления отдельных налоговых вычетов и возврата денежных средств за счет ухода от процедуры обработки налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и сокращения срока проверки представляемых документов, говорится в пояснительной записке.
Принятие законопроекта потребуют расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, в размере 2,344 млрд рублей, эти средства предусмотрены в законе "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.
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Комментарии 1
Личный счет , Федеральная налоговая служба , Госдума
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