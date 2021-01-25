Разрыв между богатыми и бедными вырастет во всем мире

Разрыв между богатыми и бедными рекордно вырастет практически во всех странах мира, предупредили аналитики благотворительной организации Oxfam в докладе «Вирус неравенства». Об этом сообщает журнал «Секрет фирмы».

Аналитики отметили, что уровень неравенства вырастет практически во всех странах впервые более чем за 100 лет наблюдений. Причиной роста неравенства Oxfam считает несправедливую экономическую систему, при которой сверхбогатые могут преумножать свои капиталы даже в условиях вызванной коронавирусом сильнейшей рецессии.

Отмечается, что совокупное состояние десяти богатейших людей планеты с начала пандемии увеличилось на сумму, которой бы хватило на обеспечение вакциной от COVID-19 каждого жителя Земли, а также на то, чтобы «гарантировать, что пандемия никого не ввергнет в нищету».

При этом миллиарды людей по всему миру вынуждены балансировать на краю пропасти — коронавирус стал причиной худшего кризиса на рынке труда за последние 90 лет, а экономическая ситуация в развивающихся странах балансирует на грани гуманитарной катастрофы.

При этом наибольший удар пришелся на женщин, которые часто занимаются низкооплачиваемой работой без необходимых социальных гарантий.

Восстановление после вызванного пандемией кризиса займет не менее 10 лет, считают в Oxfam. Чтобы ускорить восстановление, необходима «более справедливая экономика». В организации, в частности, предлагают временно ввести налог на сверхприбыль для 32 крупнейших международных корпораций, с помощью которого можно получить дополнительные 104 млрд долларов для выплат пособий по безработице или финансовой помощи населению в странах с низкими доходами.

Ранее «Рамблер» сообщал, что 38% россиян могут позволить себе только продукты и одежду, а покупка крупной бытовой техники для них является проблемой. Для 28% российских граждан затруднительна даже покупка одежды.