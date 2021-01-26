Для пенсий по инвалидности предложили ввести «презумпцию согласия»

Порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности может стать беззаявительным. Такой законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний Государственной Думы.
Авторами инициативы выступили первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, первый замруководителя фракции Андрей Исаев, зампред думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев, а также сенаторы Мария Львова-Белова и Инна Святенко.
По мнению Андрея Турчака, документ фактически вводит презумпцию согласия на увеличение пенсии.
«Особенно он актуален в период пандемии, так как люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры должны соблюдать режим самоизоляции, а не ходить по инстанциям и подвергаться риску заражения», — комментировал Турчак внесение законопроекта 15 декабря.
Парламентарии предлагают ввести беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если их пересматривают в сторону увеличения.
Страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности лицам, признанным инвалидами, будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, содержащихся, в том числе, в федеральном реестре инвалидов. Решение о назначении соответствующей пенсии будет выноситься не позднее пяти рабочих дней со дня поступления сведений о признании лица инвалидом из федерального реестра в распоряжение органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.