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Для получения пенсий по инвалидности предлагают ввести «презумпцию согласия» 

Парламентская газета 6 часов назад
Для пенсий по инвалидности предложили ввести «презумпцию согласия»
Фото: ТАСС
Порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности может стать беззаявительным. Такой законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний Государственной Думы.
Авторами инициативы выступили первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, первый замруководителя фракции Андрей Исаев, зампред думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев, а также сенаторы Мария Львова-Белова и Инна Святенко.
По мнению Андрея Турчака, документ фактически вводит презумпцию согласия на увеличение пенсии.

«Особенно он актуален в период пандемии, так как люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры должны соблюдать режим самоизоляции, а не ходить по инстанциям и подвергаться риску заражения», — комментировал Турчак внесение законопроекта 15 декабря.

Парламентарии предлагают ввести беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если их пересматривают в сторону увеличения.
Страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности лицам, признанным инвалидами, будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, содержащихся, в том числе, в федеральном реестре инвалидов. Решение о назначении соответствующей пенсии будет выноситься не позднее пяти рабочих дней со дня поступления сведений о признании лица инвалидом из федерального реестра в распоряжение органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.
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Комментарии 15
Личный счет , Андрей Турчак , Сергей Неверов , Андрей Исаев , Михаил Терентьев , Инна Святенко , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации
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