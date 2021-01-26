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Рекордный рост цен на услуги ЖКХ зафиксировали в России 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 4 часа назад
Аналитики зафиксировали рекордное подорожание услуг ЖКХ
Фото: ТАСС
Рост цен на услуги ЖКХ в России увеличился на 3,55% при годовой инфляции 4,91% — это рекордный показатель за 19 лет. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Эксперты связали такие показатели с пандемией коронавируса,. во время которой некоторые регионы приняли решение не повышать стоимость услуг ЖКХ и временно отменили сборы взносов за капитальный ремонт.
При этом в Республике Коми стоимость коммунальных услуг выросла на 16,2%, в Воронежской области на 7,8%. В список регионов с повышенными тарифами ЖКх также вошли Республики Удмуртия (6,6%), Тыва (5,8%), также Амурска и Архангельская области — повышение на 5,1% и 5,4% соответственно.
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