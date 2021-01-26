Туроператоры заявили о росте цен на отдых в Турции

Российские туроператоры считают, что после окончания действия акции раннего бронирования, которая финиширует в конце марта, произойдёт повышение цен на отдых в Турции сезона 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Большинство опрошенных экспертов склоняется к тому, что туристы, которые приобретут летние туры в Турцию на этапе раннего бронирования, то есть до конца марта 2021 года, выиграют в цене тура. Скорее всего, сразу после окончания акций раннего бронирования, в апреле-мае, произойдет очередное повышение цен на востребованные и качественные семейные отели Турции, говорят эксперты", — считают в ассоциации.

Уже сейчас цены на туры в Турцию, приобретённые на этапе раннего бронирования у российских туроператоров, в среднем выросли на ожидаемые 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Цены на туры в Турцию уже выросли в сравнении с предыдущим годом. В разных туроператорских компаниях рост цен на отели Турции на этапе раннего бронирования оценивают от 5 до 15%, при этом последняя цифра выглядит более близкой к истине", — говорится на сайте АТОР.

Профессионалы рынка, следящие за темой, практически не сомневаются в том, что Турция останется открытой для россиян и в 2021 году, сообщает АТОР. В ассоциации полагают, что слишком многое поставлено на кон: без полноценного летнего сезона и без самого главного для Турции рынка — России — многие турецкие отели и принимающие компании могут попросту закрыться, а десятки тысяч людей потеряют работу.

При этом представители турбизнеса уверены, что, скорее всего, Турция не останется летом и без второго по значению для нее немецкого рынка — судя по тому, как развивается ситуация с европейскими пляжными направлениями, очень вероятно, что турецкие курорты будут чуть ли не единственным близким пляжным вариантом и для немцев.