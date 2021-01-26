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Россиян предупредили об ошибках в использовании кредиток 

Елена Прошина 5 часов назад
Россиян предупредили об ошибках в использовании кредиток
Фото: ТАСС
Преподаватель банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов посоветовал россиянам изучать условия использования банковских карт и комиссии, чтобы не допустить ошибок. Об этом сообщает «Прайм».

«Клиент ограничивается исключительно платежной функцией банковской карты, не обращая внимание на дополнительные продукты», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в итоге клиенты упускают возможность сэкономить или больше заработать.
По словам Ферапантова, владельцы карт часто не понимают, что такое льготный период (время, в течение которого можно пользоваться деньгами с кредитки и не платить проценты), его сроки и упускают дополнительные возможности.
Среди основных ошибок Ферапонтов также упомянул беспечность при использовании банкоматов. Клиенты не обращают внимание на установленные мошенниками самодельные считыватели магнитной ленты, накладные клавиатуры, а также миниатюрные камеры, которые снимают цифры ПИН-кодов.
Как писал «Рамблер», ранее в Сбербанке рассказали о простых правилах безопасности по использованию карт: держать карту стоит в надежном месте, не хранить пин-код рядом с ней, закрывать клавиатуру рукой при вводе пин-кода, обращать внимание на подозрительных людей рядом с банкоматом и не пользоваться аппаратами, вызывающими сомнения.
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Личный счет , Сбербанк России
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