Россиян предупредили об ошибках в использовании кредиток 

Преподаватель банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов посоветовал россиянам изучать условия использования банковских карт и комиссии, чтобы не допустить ошибок. Об этом сообщает «Прайм».

«Клиент ограничивается исключительно платежной функцией банковской карты, не обращая внимание на дополнительные продукты», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в итоге клиенты упускают возможность сэкономить или больше заработать.

По словам Ферапантова, владельцы карт часто не понимают, что такое льготный период (время, в течение которого можно пользоваться деньгами с кредитки и не платить проценты), его сроки и упускают дополнительные возможности.

Среди основных ошибок Ферапонтов также упомянул беспечность при использовании банкоматов. Клиенты не обращают внимание на установленные мошенниками самодельные считыватели магнитной ленты, накладные клавиатуры, а также миниатюрные камеры, которые снимают цифры ПИН-кодов.