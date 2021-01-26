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Мошенники начали охоту на покупателей PlayStation 5 

Лера Букина 5 часов назад
Мошенники начали охоту на покупателей PlayStation 5
Фото: РИА Новости
В России появилась новая мошенническая схема с использованием приставки PlayStation 5, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.
Напомним, в ноябре 2020 года Sony выпустила на рынок новую игровую приставку PlayStation 5, которая вскоре стала пользоваться сверхпопулярностью у покупателей. Магазины, которые торгуют электроникой, предлагают делать предзаказ на доставку игровой консоли, однако не дают гарантий, что покупатель получит товар в этом месяце. Перед Новым годом перекупщики, которые смогли приобрести приставку, продавали ее по цене, которая вдвое завышена начальной стоимости — 70–80 тысяч рублей вместо 37,9-46,9 тысяч рублей.
Злоумышленники воспользовались ситуацией. Они предлагают на сайте частных объявлений продать приставку по цене выше номинальной, но ниже средней в интернете.
В тот момент, когда покупатель звонит «продавцу», злоумышленник предлагает завести электронный кошелек на одном из легальных ресурсов. Покупателя просят к данному кошельку привязать виртуальную карту, с которой и надо будет выполнить платежную операцию. Так, под контролем афериста покупатель заводит электронный кошелек, переводит на него средства, оповещает об этом «продавца», после чего покупателю приходит СМС с сообщением, что ему предоставлена виртуальная карта, с номера, который похож на телефон сервиса электронного кошелька. Покупатель производит перевод денег со своего кошелька на «свою» виртуальную карту, которая на самом деле оказывается картой злоумышленника. Затем мошенник исчезает.
Схема может быть особенно актуальной для мошенника именно тогда, когда у покупателя есть желание быстрее купить дефицитный товар и при этом сэкономить, считает глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) Иван Шубин. При этом он отметил, что при реальном открытии кошелька операторы не шлют номера карт в СМС.
Гендиректор SafeTech Денис Калемберг считает, что защититься можно лишь благодаря одному способу — «думать, что делаешь, когда речь идет о деньгах».
Ранее «Рамблер» сообщал, что компания по анализу цен интернет-магазинов iPrice предсказала падение стоимости PS 5 в 2021 году.
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Личный счет , Иван Шубин
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