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Мошенники начали вымогать у россиян деньги за якобы подорожавшую доставку 

РИА Новости 4 часа назад
Мошенники начали вымогать деньги за подорожавшую доставку
Фото: ТАСС
"Лаборатория Касперского" фиксирует всплеск рассылок фишинговых писем якобы от логистических компаний, в которых мошенники выманивают у жертв деньги, рассказала РИА Новости старший контент-аналитик антивирусной компании Татьяна Щербакова.
Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что сотрудники крупных российских компаний (в том числе в сферах IT, транспорта и медиа) получили мошенническую рассылку о задержке посылок от имени "Почты России" с подменного домена Mail.ru. Чтобы ускорить доставку посылок, жертвам предлагалось заплатить небольшие суммы, раскрыв данные своих банковских карт.
В "Почте России" сообщили РИА Новости, что компании известно об этой рассылке, она сообщила о ней компетентным органам и уведомила "Лабораторию Касперского".
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"В последние месяцы мы наблюдаем всплеск фишинговых писем якобы от имени различных компаний из сферы логистики на разных языках, в том числе и на русском. Текст всех писем похож: злоумышленники просят доплатить небольшую сумму денег, ссылаясь на непредвиденные расходы. На фишинговой страничке пользователей просят ввести данные банковской карты", — рассказала Щербакова.

"Известные сервисы по-прежнему остаются самой популярной приманкой в арсенале мошенников, а в условиях пандемии и увеличения доли онлайн-шоппинга службы доставки стали особенно актуальны", — добавила старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского".
"Как любой востребованный у людей сервис, мы иногда сталкиваемся с попытками фишинга. Конкретно об этой рассылке нам известно. Узнав об этом, мы установили источник фишинга и сообщили об инциденте компетентным органам, занимающимся обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий компьютерных атак. Мы также поставили в известность "Лабораторию Касперского", которая также оперативно отреагировала на инцидент", — сказали в пресс-службе "Почты России".

"Речь идет об обычном детектируемом фишинге, который блокируется антиспам-системами — за исключением систем с мягкими настройками. По нашим наблюдениям, в данных фишинговый атаках не использовались реальные пользовательские данные об отправлениях", — добавили в компании.

Там отметили, что "Почта России" действительно пользуется электронной почтой как одним из каналов взаимодействия с клиентом — информирует о новых сервисах, услугах, функционале и так далее. "Но "Почта" пишет письма исключительно с адресов @pochta.ru или @russianpost.ru", — заявили в компании.
В "Лаборатории Касперского" призвали пользователей не терять бдительность: внимательно проверять адрес отправителя, если в письме просят сообщить личную информацию или перечислить деньги; не переходить по ссылкам из подозрительных писем; проверять всю информацию о доставке на официальном сайте сервиса; а также установить защитное решение с актуальными базами фишинговых сайтов и спама.
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Комментарии 1
Личный счет , Татьяна Щербакова , Почта России , Лаборатория Касперского , Mail.ru Group , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ"
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