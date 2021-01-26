Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
01.02 – 08.02
$
77.00
92.79
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

Малоимущим предложили новую выплату 

Артём Кульша 3 часа назад
Малоимущим предложили новую выплату
Фото: РИА Новости
Государство может начать компенсировать малоимущим семьям затраты на интернет. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил председатель «Единой России» и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Сегодня он принял участие в социальном онлайн-форуме партии. В ходе него ему предложили ввести компенсацию затрат малоимущих семей на интернет. В ответ Медведев назвал это примером минимально необходимой помощи людям, нужной в том числе для того, чтобы дети могли учиться онлайн в случае необходимости.

«Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, просчитать его», — сообщил он.

Также Медведев напомнил, как в 2020 году призвал чиновников и бизнесменов перечислить свою заработную плату для поддержки людей, они сделали это, собрав около 400 миллионов рублей, а деньги были направлены на помощь медицинским работникам и находящимся в трудной ситуации гражданам.
Медведев попросил секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака организовать подобную акцию и в текущем году и определить направления, на которые собранные средства будут направлены.
Видео дня. Умные счетчики могут оказаться вне закона
Комментарии 4
Личный счет , Дмитрий Медведев , Андрей Турчак , Единая Россия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение