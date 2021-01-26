Малоимущим предложили новую выплату 

Сегодня он принял участие в социальном онлайн-форуме партии. В ходе него ему предложили ввести компенсацию затрат малоимущих семей на интернет. В ответ Медведев назвал это примером минимально необходимой помощи людям, нужной в том числе для того, чтобы дети могли учиться онлайн в случае необходимости.

«Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, просчитать его», — сообщил он.

Также Медведев напомнил, как в 2020 году призвал чиновников и бизнесменов перечислить свою заработную плату для поддержки людей, они сделали это, собрав около 400 миллионов рублей, а деньги были направлены на помощь медицинским работникам и находящимся в трудной ситуации гражданам.