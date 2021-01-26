Живущие на сумму ниже прожиточного минимума пенсионеры получат по 6 тысяч рублей

Власти Приморья назначили единовременную выплату каждому пенсионеру в регионе, живущему на сумму ниже прожиточного минимума, сообщает агентство VladNews. Так местные чиновники борются с бедностью на своей территории.
На указанные цели в региональном бюджете уже зарезервировано 450 миллионов рублей. Подсчитано, что на выплату претендуют около 74 тысяч человек. Именно столько пожилых людей в Приморье живет за чертой бедности: ежемесячно получает меньше прожиточного минимума — 11 178 рублей.
В пресс-службе краевого правительства подчеркнули, что единовременная выплата в размере 6 тысячи рублей на человека впервые была назначена в прошлом году. Она предусмотрена «для сокращения уровня бедности в Приморском крае». В правительстве добавили, что выплата назначается автоматически, никаких заявлений на ее получение оформлять не нужно.
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер парии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал организовать единовременную выплату жителям, пережившим осаду Севастополя во время Великой Отечественной войны, которых в прошлом году приравняли к ветеранам ВОВ. В 2020 году каждый участник боевых действий в честь 75–летия Победы получил единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей. Однако новоиспеченные ветераны денег не получили. Об этом Медведеву во время социального онлайн-форума рассказали представители Севастополя. Глава местного регионального исполкома Общероссийского народного фронта Лариса Мельник заявила, что переживших осаду жителей в живых осталось 1096 человек, и организовать для них выплату в честь годовщины Победы было бы справедливо. Медведев согласился, отметив, что «это не бог весть какие деньги».