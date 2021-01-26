Живущие на сумму ниже прожиточного минимума пенсионеры получат по 6 тысяч рублей

Власти Приморья назначили единовременную выплату каждому пенсионеру в регионе, живущему на сумму ниже прожиточного минимума, сообщает агентство VladNews. Так местные чиновники борются с бедностью на своей территории.

На указанные цели в региональном бюджете уже зарезервировано 450 миллионов рублей. Подсчитано, что на выплату претендуют около 74 тысяч человек. Именно столько пожилых людей в Приморье живет за чертой бедности: ежемесячно получает меньше прожиточного минимума — 11 178 рублей.

В пресс-службе краевого правительства подчеркнули, что единовременная выплата в размере 6 тысячи рублей на человека впервые была назначена в прошлом году. Она предусмотрена «для сокращения уровня бедности в Приморском крае». В правительстве добавили, что выплата назначается автоматически, никаких заявлений на ее получение оформлять не нужно.