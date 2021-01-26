Подорожание услуг ЖКХ стало рекордно низким 

Услуги ЖКХ в среднем по России подорожали в 2020 году на рекордно низкие 3,55%, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как передает «Прайм» , это минимальный показатель за последние 19 лет. Он связан с тем, что ряд регионов отказался повышать цены на отдельные жилищно-коммунальные услуги в связи с пандемией коронавируса, а другие субъекты РФ приостановили сбор взносов на капитальный ремонт.

При этом в 15 регионах услуги ЖКХ подорожали на уровень выше инфляции, которая по итогам 2020 года составила 4,91%.

Например, в республике Коми рост стоимости услуг ЖКХ составил 16,2% из-за повышения взносов на капремонт. Кроме того, на 7,8% увеличились тарифы ЖКХ в Воронежской области, на 7,1% — в Забайкальском крае, на 6,7% — в Кемеровской области, на 6,6% — в республике Удмуртия, на 5,8% — в республике Тыва, на 5,4% — в Архангельской области, на 5,1% — в Амурской области.

В Москве повышение составило 3%, в Санкт-Петербурге — 4,6%.

Более всего в среднем по России выросла плата за неприватизированное жилье (4,7%) и тарифы на водоотведение (4,78%). Горячая вода подорожала на 4,32%, электричество — на 3,96%, отопление — на 3,36%.

Ранее «Рамблер» писал, что представители крупнейших операторов связи пришли к выводу, что россиян ожидает значительное повышение тарифов на электроэнергию в случае, если «умные» счетчики окажутся вне закона.