Менеджеры по продажам стали самыми востребованными на рынке труда 

Менеджеры по продажам и продавцы-консультанты возглавили топ-20 самых востребованных специалистов на российском рынке труда в начале 2021 года, пишет «Российская газета»

Анализ рынка подготовило Национальное агентство развития квалификаций (НАРК), проанализировав данные трех популярных сайтов интернет-рекрутмента: HH.ru, Работа в России, SuperJob.

В двадцатку востребованных вакансий вошли специалисты в сфере продаж и логистики, разнорабочие, грузчики, кладовщики.

Больше всего вакансий посвящено поиску менеджеров по продажам (около 1,5 тысячи), на втором месте — продавцы-консультанты (1,3 тысячи), на третьем — продавцы-кассиры (854). Четвертую строчку занимают операторы колл-центров (823), а пятую — менеджеры по работе с клиентами (804). В десятку также вошли разнорабочие, кладовщики, грузчики, торговые представители и бухгалтеры.

Самые высокие зарплаты предлагаются работникам производственной и строительной сферы: электросварщикам, газорезчикам, монтажникам и инженерам. Так, электросварщику 5-6 разряда обещают зарплату 135 тысяч рублей, сварщику ручной сварки — 130 тысяч рублей. Монтажнику стальных и железобетонных конструкций предлагают в среднем 107 тысяч рублей в месяц, а машинисту автомобильного крана — 100 тысяч рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики сервиса Superjob выяснили, какую зарплату россияне считают оптимальной. Так, среднестатистическому работнику в России в месяц достаточно 166 тысяч рублей. При этом запросы мужчин оказались на 28% выше: они называли сумму в 187 тысяч рублей, тогда как женщинам «для счастья» достаточно 146 тысяч рублей.