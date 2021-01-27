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В январе в России выросли цены на хлеб и гречку 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
В январе выросли цены на хлеб и гречку
Фото: ТАСС
В январе в России выросли цены на хлеб, муку, подсолнечное масло и гречку. Об этом сообщил оператор фискальных данных «Платформа ОФД».
По данным платформы, с 1 по 25 января средний чек на хлеб вырос на 4% в сравнении с декабрем (29 рублей). Мука и подсолнечное масло стали дороже на 3% (увеличение до 71 и 107 рублей соответственно), передает РИА Новости. Средний чек на гречку вырос на 1,5% до 67 рублей.
ФНС начала контролировать цены на продукты
Снижение отмечено по сахару — чек снизился в среднем на 4% до 52 рублей, отмечает Ura.ru.
В Минсельхозе России на этой неделе заявили, что возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия в стране не ожидается, передает РИА ФАН. Так ведомство прокомментировало предупреждение Счетной палаты РФ о возможных рисках возникновения дефицита товаров, которые попали под ценовые ограничения.
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