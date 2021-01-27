Жителям Стерлитамака переначислили 23 миллиона за отопление 

Коммунальные службы начислили жителям Стерлитамака на 23 миллиона рублей больше за отопление. Об этом сообщает Sterlitamakcity.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», в администрации Стерлитамака состоялось заседание рабочей группы по контролю за начислением платы за отопление. В нее входят представители администрации, компании «БашРТС», управляющих компаний, общественности и депутаты Городского совета.

В ходе мероприятия заместитель главы Стерлитамака Андрей Ермолаев рассказал, что в ноябре «БашРТС» начислила жителям города 203,8 миллиона рублей, а в декабре — 314,2 миллиона.

Также в ходе него стало известно, что рабочая группа проверила в очном режиме около 50 домов на предмет превышения начислений за отопление, а все остальные дома — документально.

Выяснилось, что общее превышение составило 23 миллиона рублей. Превышение начислений было выявлено в 847 из 1034 многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета.