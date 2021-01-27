Эксперты предупредили о подорожании продуктов в России 

Продукты питания в России будут дорожать, заявили изданию Ura.ru опрошенные журналистами эксперты. По мнению аналитиков, государству в этом случае не следует пытаться «тормозить цены», поскольку это грозит полки в магазинах могут опустеть, а множество предприятий обанкротиться.

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» констатировали, что в январе на 1,5-4% вырос средний чек при покупке хлеба, пшеничной муки, подсолнечного масла и гречки. По сравнению с январем прошлого года рост цен оказался более ощутимым: хлеб подорожал на 11,5%, масло — на 47%, мука — на 25%, гречка — на 26%. Сахарный песок несмотря на то, что за прошедший месяц упал в цене на 4%, в сравнении с январем 2020-го подорожал на 68%.

Финансовый аналитик Виталий Калугин, комментируя ситуацию, заявил, что рост цен на продукты «только набирает обороты», поскольку в настоящее время торговые сети еще распродают старые запасы. Подорожавшее осенью и зимой производство «ударит» по потребителю чуть позже, заметил эксперт. При этом в создавшейся ситуации властям следует компенсировать затраты для малообеспеченных слоев населения, чем пытаться повлиять на динамику роста цен. В противном случае, по его словам, России грозит дефицит продовольствия и разорение предприятий.

Экономист Максим Кривелевич напомнил, что в разное время в разных странах власти пытались регулировать цены, но в результате это приводило к ухудшению качества продукции или ее сознательной фальсификации. По его мнению, чтобы изменить ситуацию необходимо изучить опыт прошлых реформ.