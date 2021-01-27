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Эксперт предсказал уменьшение пенсий на Украине в 1,5 раза 

Газета.Ru и ещё 2 38 минут назад
Украине предсказали сокращение пенсий в полтора раза
Фото: Reuters
Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев заявил, что пенсии в стране могут сократиться в 1,5 раза, сообщает портал UBR.ua.
По словам эксперта, это может произойти из-за продолжающегося демографического кризиса.
Хромаев пояснил, что число трудоспособных граждан в ближайшие 10 лет будет уменьшаться, а количество пенсионеров возрастать.
По этой причине пенсионный фонд будет получать недостаточно средств, что приведет к уменьшению размера пенсионных выплат.
Эксперт призвал создать накопительную часть пенсий, которую граждане будут формировать самостоятельно пока работают.
Это, по его словам, сможет сгладить предстоящие трудности.
Ранее украинский пенсионер позвонил в эфир телеканала «НАШ» и пожаловался на маленькую пенсию. Мужчина рассказал, что его брат живет в Крыму и получает пенсию в 8 раз больше, чем он сам.
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