Украине предсказали сокращение пенсий в полтора раза

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Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев заявил, что пенсии в стране могут сократиться в 1,5 раза, сообщает портал UBR.ua.

По словам эксперта, это может произойти из-за продолжающегося демографического кризиса.

Хромаев пояснил, что число трудоспособных граждан в ближайшие 10 лет будет уменьшаться, а количество пенсионеров возрастать.

По этой причине пенсионный фонд будет получать недостаточно средств, что приведет к уменьшению размера пенсионных выплат.

Эксперт призвал создать накопительную часть пенсий, которую граждане будут формировать самостоятельно пока работают.

Это, по его словам, сможет сгладить предстоящие трудности.

Ранее украинский пенсионер позвонил в эфир телеканала «НАШ» и пожаловался на маленькую пенсию. Мужчина рассказал, что его брат живет в Крыму и получает пенсию в 8 раз больше, чем он сам.