Госдума приняла закон, который закрывает возможность для состоятельных россиян избежать уплаты 15% налога на дивиденды.

Как отмечал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров , с 1 января 2021 года в РФ введена по сути прогрессивная шкала подоходного налога: доходы свыше 5 миллионов рублей в год теперь облагаются повышенной ставкой НДФЛ в 15%. Принятые в среду Госдумой поправки в Налоговый кодекс позволят учитывать в налоговой базе для обложения такой повышенной ставкой дивиденды, полученные российскими налогоплательщиками через иностранную компанию.

Сейчас, если дивиденды выплачиваются по цепочке от российской компании — иностранной, а затем через нее — российскому бенефициару, они подпадают под так называемый "сквозной подход" в налогообложении. Повышенный НДФЛ на них в этом случае не распространяется.

Понятно, что все-таки, наверное, именно эти средства являются самыми большими, и когда президент говорил о социальной справедливости, ясно было, что вряд ли хотели исключить из этого налогообложения именно дивиденды, замечал Макаров. Поэтому соответствующие нормы были уточнены таким образом, чтобы закрыть соответствующую лазейку.

"Просто уточняется порядок расчета налоговой базы по НДФЛ, чтобы четко было понятно, что к дивидендам также применяется 15-процентная ставка налога при превышении 5 миллионов рублей. Она у нас и так, просто уточняющий характер, чтобы всем было четко понятно, что и эта ставка применяется", — пояснил РИА Новости замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Минфин заложил в закон о бюджете РФ допдоходы от повышенной ставки НДФЛ в 190 миллиардов рублей за три года (с 2021 по 2023 годы). Эти средства будут зачисляться в федеральный бюджет (а не в региональный, как это обычно происходит с поступлениями от НДФЛ), откуда пойдут на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.