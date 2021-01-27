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Москвичам продлили субсидии на оплату «коммуналки» 

Павел Тиунов 2 часа назад
Москвичам продлили субсидии на оплату «коммуналки»
Фото: РИА Новости
Жители столицы, которые тратят на оплату коммунальных платежей больше 10% своего месячного дохода, продолжат получать субсидии от властей, сообщает Interfax. Программу продлили до 1 апреля.
С соответствующим заявлением выступил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков. Он отметил, что постановление о продлении выплат на несколько месяцев подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. На субсидии по-прежнему могут претендовать жители столицы, у которых на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) уходит более 10% совокупного дохода. По словам Бирюкова, речь идет о более, чем миллионе жителей Москвы, почти 80% из которых — пенсионеры.
Он также добавил, что никаких заявлений на продление выплат писать не нужно — субсидии продолжат начисляться автоматически. С 1 января, отметил чиновник, систему документооборота упростили: теперь госорганы получают информацию через сервис межведомственного электронного взаимодействия.
Ранее, как сообщал «Рамблер», власти Приморья назначили единовременную выплату каждому пенсионеру в регионе, живущему на сумму ниже прожиточного минимума. На указанные цели в региональном бюджете уже зарезервировано 450 миллионов рублей. Подсчитано, что на выплату претендуют около 74 тысяч человек. Именно столько пожилых людей в Приморье живет за чертой бедности: ежемесячно получает меньше прожиточного минимума — 11 178 рублей. Каждый пенсионер в результате получит единовременно по 6 тысяч рублей.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин , Петр Бирюков , Интерфакс
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