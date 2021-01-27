Минсельхоз призвал избегать скачков цен на молочные продукты 

"Наша совместная задача — избежать необоснованных скачков цен на молоко и продукты его переработки. Это должно оставаться нашим общим приоритетом в работе", — сказал Патрушев в ходе съезда Национального союза производителей молока ("Союзмолоко").

Он указал, что первоочередной задачей для молочной отрасли является работа на внутреннем рынке страны.

"Напомню, что в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности самообеспеченность молоком и молочными продуктами должна составлять не менее 90%. По нашей оценке, по итогам 2020 года обеспеченность достигнет 84,1%", — добавил министр.

Глава Минсельхоза также отметил, что производители молока и молочной продукции имеют доступ к широкому набору инструментов поддержки. В 2020 году на господдержку в данной сфере направлено 28,3 миллиарда рублей. Патрушев подчеркнул, что в 2021 году будут сохранены все существующие меры господдержки, направленные на развитие молочной отрасли.

При этом для дополнительной поддержки животноводческих предприятий и переработчиков будут расширены направления целевого использования льготных краткосрочных кредитов. Так, с 2021 года их можно будет использовать для закупки зерна, шротов, премиксов и аминокислот на кормовые цели. В ходе съезда обсуждался, в частности, вопрос маркировки молочной продукции.

Патрушев сообщил, что в настоящее время регистрацию проходит приказ, который предусмотрит предоставление льготных краткосрочных кредитов на приобретение кодов, обеспечение печати и техническое обслуживание оборудования для маркировки, а также льготных инвесткредитов на его покупку. Кроме того, разрабатывается документ, предоставляющий возможность поставки молочным предприятиям оборудования для маркировки в лизинг.