Жительница Ленобласти отсудила 240 тысяч из-за ржавой воды из-под крана

Жительница Ленинградской области отсудила у застройщика более 240 000 рублей из-за ржавой воды в многоквартирном доме.

В своём иске женщина представила экспертные заключения, в которых говорилось, что вода холодного и горячего водоснабжения в доме не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Женщина также предоставила заключение управляющей компании о том, что застройщик использовал трубы ненадлежащего качества и нарушал технологии при их вводе в эксплуатацию. Это и стало причиной появления некачественной воды, говорится в документе.

Суд назначил строительно-техническую экспертизу, в ходе которой обнаружились дефекты в системах горячего и холодного водоснабжения дома. Они и влияли на качество холодной и горячей воды.

Суд обязал застройщика выполнить необходимые технические работы по устранению дефектов и выплатить истцу компенсацию морального вреда и штраф. Также ответчику придётся профинансировать расходы по оплате экспертизы воды, юридических услуг, заключения специалиста, замене полотенцесушителя и восстановлению покрытия ванной.

Суммарные траты женщины оценили в 245 281 рубль.

В августе 2020 года жительница Рязани отсудила у застройщика 6,3 млн рублей за шумный лифт, который мешал спокойному проживанию россиянки в новой квартире. Сумма компенсации при этом вдвое превысила стоимость самого жилья.