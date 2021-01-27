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Власти объяснили задержку «путинских» выплат на детей. Как их получить 

Ura.Ru 46 минут назад
Ежемесячные федеральные выплаты на детей от трех до семи лет можно получить, подав электронное заявление либо обратившись в МФЦ или органы социальной защиты. Как рассказали URA.RU в социальной защите ХМАО, проблем с выплатами не наблюдается, кроме того, что не все подают документы.

«Чтобы получить так называемые «путинские» выплаты для детей до 7 лет, родителям требуется подать электронное заявление, а остальные документы, в том числе сведения о доходе семьи, будут собраны автоматически в рамках межведомственного взаимодействия. В Югре выплаты получили все, кто обратился. Финансирование обеспечено, проблем с выплатами нет, кроме одной — не все подают документы, либо выплаты за детей получает другой родитель, не лишенный родительских прав», — сообщили URA.RU в соцзащите.

Как получить новую выплату на детей
Ранее о проблеме сообщили мамы из Салехарда. Им выплаты должны были поступить 21 января, но даже к 26 числу они дошли не до всех.
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