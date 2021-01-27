Ежемесячные федеральные выплаты на детей от трех до семи лет можно получить, подав электронное заявление либо обратившись в МФЦ или органы социальной защиты. Как рассказали URA.RU в социальной защите ХМАО, проблем с выплатами не наблюдается, кроме того, что не все подают документы.

«Чтобы получить так называемые «путинские» выплаты для детей до 7 лет, родителям требуется подать электронное заявление, а остальные документы, в том числе сведения о доходе семьи, будут собраны автоматически в рамках межведомственного взаимодействия. В Югре выплаты получили все, кто обратился. Финансирование обеспечено, проблем с выплатами нет, кроме одной — не все подают документы, либо выплаты за детей получает другой родитель, не лишенный родительских прав», — сообщили URA.RU в соцзащите.

Ранее о проблеме сообщили мамы из Салехарда. Им выплаты должны были поступить 21 января, но даже к 26 числу они дошли не до всех.