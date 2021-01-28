В Госдуму внесен законопроект об индексации всех пенсий

Депутаты фракции "Справедливая России" внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий всех пенсионеров. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов, сообщает Regnum.
"Внесен законопроект об обязательной индексации пенсий всех на уровень не ниже уровня инфляции", — сказал Миронов.
Политик напомнил, что бюджетом предусмотрено, что в 2021 году пенсии неработающим пенсионерам повысят на 6,1%.
"А вдруг инфляция будет 10%? Наш законопроект гарантирует, что всегда индексация всех пенсий будет не ниже, чем уровень инфляции", — отметил парламентарий.