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В Госдуме предложили повысить все пенсии 

Прайм и ещё 2 35 минут назад
В Госдуму внесен законопроект об индексации всех пенсий
Фото: ТАСС
Депутаты фракции "Справедливая России" внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий всех пенсионеров. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов, сообщает Regnum.

"Внесен законопроект об обязательной индексации пенсий всех на уровень не ниже уровня инфляции", — сказал Миронов.

Политик напомнил, что бюджетом предусмотрено, что в 2021 году пенсии неработающим пенсионерам повысят на 6,1%.
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"А вдруг инфляция будет 10%? Наш законопроект гарантирует, что всегда индексация всех пенсий будет не ниже, чем уровень инфляции", — отметил парламентарий.

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