Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.38
91.57
90.27
Прогноз
01.02 – 08.02
$
73.29
88.86
Индексы и котировки Brent
55.21
+0.05 Золото
1838.35
+0.06 РТС
1422.95
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.01
1.2095
–0.0074
21.01
1.2169
25.01

Россиянам пришлось увеличить траты 

Прайм 27 минут назад
Россиянам пришлось увеличить траты на образование и медуслуги
Фото: EPA / ТАСС
Многим работающим гражданам в ушедшем году пришлось скорректировать свой личный бюджет, увеличив в первую очередь затраты на образование, медицинские услуги, а также на питание, следует из исследования, которое провели проект "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" и платформа "Академия Здоровья" для аналитического центра "АльфаСтрахование. Медицина" и которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследователи провели анонимный опрос среди сотрудников более 100 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год. Почти треть опрошенных рассказали, что дополнительных трат потребовало образование детей. Больше половины из них воспользовались услугами платных репетиторов, 27% приобрели детям курсы и обучающие программы онлайн, еще 13% опрошенных оплачивали занятия в дистанционных кружках и секциях.

"Примерно каждый десятый отметил, что в 2020 году больше финансов ушло и на самообразование, в частности, они приобретали отдельные онлайн-курсы, дополнительное образование в вузах и школах для себя. По прогнозам экспертов, в 2021 году тенденция дополнительных трат на образование сохранится, так как в условиях кризиса вырос спрос на специалистов смежных профессий с кросс-навыками, что требует дополнительного повышения квалификации", — добавили аналитики.

Также в прошлом году возросли расходы на здоровье — об этом рассказали 31% респондентов. 27% опрошенных обращались к платной медицине, много трат пришлось на покупку лекарств и медицинских приборов — например, пульсоксиметров для измерения насыщения крови кислородом.

"Серьезно возросли затраты на питание — 15% опрошенных признали это своей основной тратой за 2020 год. В основном это заказы продуктов на дом и доставки из ресторанов, однако 7% респондентов упомянули о редких, но существенных для бюджета походах в рестораны", — также говорится в исследовании.

Опрошенные также стали больше тратить на развлечения и покупки в интернете. Так, 68% стали значительно активнее покупать одежду на российских онлайновых ресурсах, а 23% заказывали товары из-за рубежа.
Видео дня. Россиян предупредили о риске дефицита товаров
Прайм: последние новости
В Госдуме предложили повысить все пенсии В Госдуме предложили повысить все пенсии Госдума лишила россиян возможности уходить от 15% налога на дивиденды Госдума лишила россиян возможности уходить от 15% налога на дивиденды Около миллиона "умных" счетчиков могут отказаться вне закона Около миллиона "умных" счетчиков могут отказаться вне закона
Комментарии
Личный счет , Альфастрахование , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение