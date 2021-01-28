Россиянам пришлось увеличить траты на образование и медуслуги

Многим работающим гражданам в ушедшем году пришлось скорректировать свой личный бюджет, увеличив в первую очередь затраты на образование, медицинские услуги, а также на питание, следует из исследования, которое провели проект "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" и платформа "Академия Здоровья" для аналитического центра " АльфаСтрахование . Медицина" и которое есть в распоряжении РИА Новости.

Исследователи провели анонимный опрос среди сотрудников более 100 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год. Почти треть опрошенных рассказали, что дополнительных трат потребовало образование детей. Больше половины из них воспользовались услугами платных репетиторов, 27% приобрели детям курсы и обучающие программы онлайн, еще 13% опрошенных оплачивали занятия в дистанционных кружках и секциях.

"Примерно каждый десятый отметил, что в 2020 году больше финансов ушло и на самообразование, в частности, они приобретали отдельные онлайн-курсы, дополнительное образование в вузах и школах для себя. По прогнозам экспертов, в 2021 году тенденция дополнительных трат на образование сохранится, так как в условиях кризиса вырос спрос на специалистов смежных профессий с кросс-навыками, что требует дополнительного повышения квалификации", — добавили аналитики.

Также в прошлом году возросли расходы на здоровье — об этом рассказали 31% респондентов. 27% опрошенных обращались к платной медицине, много трат пришлось на покупку лекарств и медицинских приборов — например, пульсоксиметров для измерения насыщения крови кислородом.

"Серьезно возросли затраты на питание — 15% опрошенных признали это своей основной тратой за 2020 год. В основном это заказы продуктов на дом и доставки из ресторанов, однако 7% респондентов упомянули о редких, но существенных для бюджета походах в рестораны", — также говорится в исследовании.

Опрошенные также стали больше тратить на развлечения и покупки в интернете. Так, 68% стали значительно активнее покупать одежду на российских онлайновых ресурсах, а 23% заказывали товары из-за рубежа.