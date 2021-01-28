Траты россиян в «Киберпонедельник» выросли в пять раз

Россияне за время распродажи "Киберпонедельник-2021" приобрели товаров на сумму 27,2 миллиарда рублей, это почти в пять раз больше, чем за время акции в 2020 году, сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

"За три дня акции россияне оформили заказов на 27,2 миллиарда рублей, это почти в пять раз больше, чем год назад (5,6 миллиарда в 2020 году)", — говорится в сообщении.

Ассоциация уточнила, что окончательный показатель еще может измениться, так как у ряда магазинов распродажа до сих пор продолжается, у некоторых она продлится до 31 января. Все крупные электронные площадки, по информации АКИТ, отмечают повышенный интерес на распродаже к смартфонам, планшетам, ноутбукам и другим гаджетам, спрос на них увеличился в три-четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Президент АКИТ Артем Соколов , слова которого приводит ассоциация, отметил, что к таким результатам привело увеличение самого российского рынка интернет-торговли.

"Такой рост продаж на первой крупной акции года вполне объясним: локальный рынок e-commerce за 2020 увеличился больше, чем в два раза", — сказал он.

"Онлайн-продажи наладили многие ритейлеры, которые раньше не были представлены в интернете, монобрендовые магазины, имеющие свои интернет-каналы, размещаются сейчас и на других электронных площадках, что значительно расширяет их покупательскую аудиторию", — добавил он.

Соколов также указал на растущее количество региональных продавцов на интернет-площадках.

"Кроме того, мы видим, как активно осваивают e-com региональные селлеры — половину "новичков" на крупных маркетплейсах представляют именно они", — пояснил Соколов.