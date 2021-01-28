Россиян предупредили о росте цен на электронику 

Стоимость электроники российского производства вырастет на 20–50 процентов из-за дефицита полупроводниковых микросхем. Об этом пишут «Известия».

Глава GS Nanotech Олег Ким объяснил газете, что еще во время первой волны пандемии крупнейшие производители техники увеличили заказы на чипы, чтобы удовлетворить спрос на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Люди начали активно скупать такие устройства из-за перехода на удаленку.

Гендиректор Mobile Inform Group (изготовитель смартфонов и планшетов MIG) Константин Манцветов добавил, что на дефицит также повлияла торговая война США и Китая. По его словам, заблокировав продажу чипов от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., США вынудили Huawei и ZTE закупать микросхемы про запас на один-два года.

Работа некоторых линий на фабриках по производству чипов распланирована на все 12 месяцев.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский отметил, что стоимость редких компонентов на складах поставщиков растет в десятки раз. Кроме того, российским производителям приходится оплачивать услуги брокеров, которые ищут и перепродают детали. Дополнительные издержки компаний также растут на десятки процентов.

Технический директор INOI Владимир Якушев рассказал, что в итоге продукция дорожает на 20-30 процентов, а некоторые устройства — сразу на 50 процентов.