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Росстат оценил доходы россиян в 2020 году 

Вероника Полынина 1 час назад
Росстат оценил доходы россиян в 2020 году
Фото: РИА Новости
Реальные располагаемые доходы граждан России по итогам 2020 года снизились на 3,5%, об этом говорится в предварительной оценке Росстата.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизились на 3,5%, в четвертом квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — снизились на 1,7%», — приводит «Прайм» сообщение ведомства.

Снижение располагаемых доходов россиян стало максимальным с 2016 года, когда этот показатель достиг 4,5%.
В 2020 году реальные располагаемые доходы снижались три квартала подряд. В первом квартале года был зафиксирован рост на 1%, во втором квартале снижение достигло 7,9%, в третьем — 5,3%, в четвертом снижение замедлилось до 1,7%.
По итогам 2019 года реальные располагаемые доходы граждан РФ выросли на 1%.
Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал основной задачей выход из бедности.
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Личный счет , Владимир Путин , Росстат
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