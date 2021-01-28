Росстат оценил доходы россиян в 2020 году 

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Реальные располагаемые доходы граждан России по итогам 2020 года снизились на 3,5%, об этом говорится в предварительной оценке Росстата

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизились на 3,5%, в четвертом квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — снизились на 1,7%», — приводит «Прайм» сообщение ведомства.

Снижение располагаемых доходов россиян стало максимальным с 2016 года, когда этот показатель достиг 4,5%.

В 2020 году реальные располагаемые доходы снижались три квартала подряд. В первом квартале года был зафиксирован рост на 1%, во втором квартале снижение достигло 7,9%, в третьем — 5,3%, в четвертом снижение замедлилось до 1,7%.

По итогам 2019 года реальные располагаемые доходы граждан РФ выросли на 1%.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.