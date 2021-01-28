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Росстат назвал среднюю зарплату россиян в 2020 году 

Вероника Полынина 1 час назад
Росстат назвал среднюю зарплату россиян в 2020 году
Фото: depositphotos.com
Средняя зарплата россиян в ноябре 2020 года составила 49 тысяч 274 рубля, свидетельствуют данные Росстата, которые приводит ТАСС.
По данным Росстата, в ноябре 2020 года среднемесячная начисленная номинальная зарплата россиян выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Реальные зарплаты в России в ноябре 2020 года увеличились на 0,2% по сравнению с ноябрем 2019 года.
В январе-ноябре 2020 года реальные зарплаты выросли на 2,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Среднемесячная начисленная номинальная зарплата в январе-сентябре выросла на 5,5% по сравнению с январем-ноябрем 2019 года.
Как писал «Рамблер», ранее Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов граждан России по итогам 2020 года на 3,5% — это максимальное снижение с 2016 года, когда реальные располагаемые доходы россиян сократились на 4,5%.
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Личный счет , Росстат , ИТАР-ТАСС
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