Росстат назвал среднюю зарплату россиян в 2020 году 

Средняя зарплата россиян в ноябре 2020 года составила 49 тысяч 274 рубля, свидетельствуют данные Росстата , которые приводит ТАСС.

По данным Росстата, в ноябре 2020 года среднемесячная начисленная номинальная зарплата россиян выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Реальные зарплаты в России в ноябре 2020 года увеличились на 0,2% по сравнению с ноябрем 2019 года.

В январе-ноябре 2020 года реальные зарплаты выросли на 2,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная номинальная зарплата в январе-сентябре выросла на 5,5% по сравнению с январем-ноябрем 2019 года.

Как писал «Рамблер», ранее Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов граждан России по итогам 2020 года на 3,5% — это максимальное снижение с 2016 года, когда реальные располагаемые доходы россиян сократились на 4,5%.