Россияне накопили в банках десятки миллиардов долларов 

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Валютные средства граждан в российских банках в декабре 2020 года достигли 92,1 млрд долларов — это максимальный показатель с начала пандемии, сообщает «Прайм» со ссылкой на Банк России

В начале 2020 года россияне хранили в банках 96,5 миллиарда долларов, однако в течение первого квартала года отток иностранной валюты из кредитных организаций составил 8,3 млрд долларов.

В последний месяц прошлого года объем валютных средств вырос на 3,5% — до 92,1 миллиарда долларов.

Тем не менее, отток с начала года составил 4,6% или 4,5 млрд долларов.

Валютные вклады за год сократились на 12,8 млрд долларов.

Текущие валютные счета граждан, наоборот, показали положительную динамику, увеличившись с начала года на 8,3 млрд долларов, из них 2,6 млрд долларов россияне положили на счета в декабре.