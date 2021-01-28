Россияне накопили в банках десятки миллиардов долларов 

Валютные средства граждан в российских банках в декабре 2020 года достигли 92,1 млрд долларов — это максимальный показатель с начала пандемии, сообщает «Прайм» со ссылкой на Банк России.
В начале 2020 года россияне хранили в банках 96,5 миллиарда долларов, однако в течение первого квартала года отток иностранной валюты из кредитных организаций составил 8,3 млрд долларов.
В последний месяц прошлого года объем валютных средств вырос на 3,5% — до 92,1 миллиарда долларов.
Тем не менее, отток с начала года составил 4,6% или 4,5 млрд долларов.
Валютные вклады за год сократились на 12,8 млрд долларов.
Текущие валютные счета граждан, наоборот, показали положительную динамику, увеличившись с начала года на 8,3 млрд долларов, из них 2,6 млрд долларов россияне положили на счета в декабре.
Как писал «Рамблер», по итогам 2020 года, по данным регулятора, российские банки заработали 1,6 трлн рублей, при этом прибыль снизилась на 6%. Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов прогнозирует прибыль кредитных организаций в 2021 году свыше 1 трлн рублей. По его словам, прибыльность банковского сектора во многом будет зависеть от эпидемиологической обстановки, а также скорости, с которой кредитные организации будут досоздавать резервы.