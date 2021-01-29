Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.00
$
76.25
92.10
92.40
Прогноз
01.02 – 08.02
$
75.60
92.00
Индексы и котировки Brent
55.14
+0.00 Золото
1845.90
–0.00 РТС
1393.02
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2098
–0.0071
21.01
1.2169
26.01

Эксперт объяснила, почему биржа не станет альтернативой банкам 

News.ru 35 минут назад
Эксперт призвала избегать биржу как альтернативу банковским вкладам
Фото: РИА Новости
Альтернативой банковским вкладам остаётся матрас с подушкой, но не биржа, заявила NEWS.ru руководитель программы «Цифровая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина.
Количество частных российских инвесторов на Московской Бирже выросло до 8 млн В 2020 году на фондовый рынок пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Объём активов физлиц на брокерских счетах достиг 6,7 трлн рублей, однако в банках граждане держат порядка 30 трлн рублей, отметила эксперт.
По её словам, в реальности биржа не является заменой вкладам в банке в силу объективных причин. Это и недостаточный уровень финансовой грамотности населения, и отсутствие финансовой культуры распоряжения свободными средствами, и низкий уровень доходов большинства населения России. Не говоря уже о том, что торговля на бирже и инвестиции в активы фондового рынка требуют профессиональной подготовки.
Россияне накопили в банках десятки миллиардов долларов

Розничный инвестор, скорее всего, потеряет деньги и перестанет заниматься подобной деятельностью, а вкладу в банке в виде альтернативы корректнее рассматривать матрас с подушкой, — отметила Главина.

При этом эксперт напомнила о печальном опыте «народных» IPO, когда многие граждане потеряли деньги. По её словам, «народные» IPO должны были, с одной стороны, принести деньги государству за счёт продажи доли акций госкомпаний, а с другой — привить населению «вкус» ко вкладам в ценные бумаги.
По её словам, больше других потеряли именно участники «народных» IPO, многие из которых вложили все свои сбережения в разрекламированные ценные бумаги и в конечном итоге считали себя обманутыми со стороны государства.

«Они купили акции за цену, которая была при размещении значительно выше, а затем упала и по сей день не достигла уровня размещения», — пояснила эксперт.

Видео дня. Электроника российского производства может подорожать до 50%
News.ru: последние новости
Депутат ГД раскрыл, сколько денег недополучили пенсионеры Депутат ГД раскрыл, сколько денег недополучили пенсионеры Стоимость отдыха в России изменится в 2021 году Стоимость отдыха в России изменится в 2021 году Телефонные мошенники в РФ начали использовать новую схему обмана Телефонные мошенники в РФ начали использовать новую схему обмана
Комментарии 4
Личный счет , РУДН , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение