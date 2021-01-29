Эксперт призвала избегать биржу как альтернативу банковским вкладам

Альтернативой банковским вкладам остаётся матрас с подушкой, но не биржа, заявила NEWS.ru руководитель программы «Цифровая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина.

Количество частных российских инвесторов на Московской Бирже выросло до 8 млн В 2020 году на фондовый рынок пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Объём активов физлиц на брокерских счетах достиг 6,7 трлн рублей, однако в банках граждане держат порядка 30 трлн рублей, отметила эксперт.

По её словам, в реальности биржа не является заменой вкладам в банке в силу объективных причин. Это и недостаточный уровень финансовой грамотности населения, и отсутствие финансовой культуры распоряжения свободными средствами, и низкий уровень доходов большинства населения России. Не говоря уже о том, что торговля на бирже и инвестиции в активы фондового рынка требуют профессиональной подготовки.

Розничный инвестор, скорее всего, потеряет деньги и перестанет заниматься подобной деятельностью, а вкладу в банке в виде альтернативы корректнее рассматривать матрас с подушкой, — отметила Главина.

При этом эксперт напомнила о печальном опыте «народных» IPO, когда многие граждане потеряли деньги. По её словам, «народные» IPO должны были, с одной стороны, принести деньги государству за счёт продажи доли акций госкомпаний, а с другой — привить населению «вкус» ко вкладам в ценные бумаги.

По её словам, больше других потеряли именно участники «народных» IPO, многие из которых вложили все свои сбережения в разрекламированные ценные бумаги и в конечном итоге считали себя обманутыми со стороны государства.