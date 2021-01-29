В Минтруде назвали число лишившихся из-за пандемии работы россиян

Минтруде РФ подсчитали, насколько больше стало безработных россиян по итогам 2020 года, сообщает «Коммерсант». Специалистам ведомства уже поставили задачу снизить показатели безработицы до «допандемийного» уровня.

По истечению 2020 года в России оказалось 4,4 миллиона нетрудоустроенных граждан, завил на правительственном совещании министр труда Антон Котяков . Уровень безработицы вырос с 4,6% до 5,9% — работы в минувшем году лишились около миллиона человек. При этом зарегистрированы как безработные на данный момент 2,77 миллиона человек.

Комментируя ситуацию, Котяков подчеркнул, что, решая задачу по достижению «допандемийных» показателей, необходимо трудоустроить миллион человек. 40% из них могут получить работу благодаря госпрограммам по поддержки занятости населения, отметил министр.

В первую очередь, это субсидирование занятости: компаниям будут приплачивать по три минимальных размера оплаты труда (МРОТ) за каждого трудоустроенного. Еще одна программа — переобучение в рамках нацпроекта «Демография», и, наконец, помощь в заключении социального контракта. В регионах, добавил Котяков, будут действовать индивидуальные программы, связанные с местными особенностями трудоустройства. На реализацию инициатив, по его словам, уйдёт около 21 миллиарда рублей.