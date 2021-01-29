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Подсчитано число лишившихся из-за пандемии работы россиян 

Павел Тиунов 21 минуту назад
В Минтруде назвали число лишившихся из-за пандемии работы россиян
Фото: ТАСС
В Минтруде РФ подсчитали, насколько больше стало безработных россиян по итогам 2020 года, сообщает «Коммерсант». Специалистам ведомства уже поставили задачу снизить показатели безработицы до «допандемийного» уровня.
По истечению 2020 года в России оказалось 4,4 миллиона нетрудоустроенных граждан, завил на правительственном совещании министр труда Антон Котяков. Уровень безработицы вырос с 4,6% до 5,9% — работы в минувшем году лишились около миллиона человек. При этом зарегистрированы как безработные на данный момент 2,77 миллиона человек.
Комментируя ситуацию, Котяков подчеркнул, что, решая задачу по достижению «допандемийных» показателей, необходимо трудоустроить миллион человек. 40% из них могут получить работу благодаря госпрограммам по поддержки занятости населения, отметил министр.
В первую очередь, это субсидирование занятости: компаниям будут приплачивать по три минимальных размера оплаты труда (МРОТ) за каждого трудоустроенного. Еще одна программа — переобучение в рамках нацпроекта «Демография», и, наконец, помощь в заключении социального контракта. В регионах, добавил Котяков, будут действовать индивидуальные программы, связанные с местными особенностями трудоустройства. На реализацию инициатив, по его словам, уйдёт около 21 миллиарда рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представитель Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов заявил, что роста отечественного ВВП можно добиться путем массовых увольнений россиян. Он напомнил, что целью российского правительства является рост ВВП на 3-3,5% в год. Указанных показателей, отметил он, можно добиться при росте уровня производительности труда на 4-4,5% в год: в настоящее время он меньше среднеевропейского в два-два с половиной раза. Эксперт отметил, что догнать европейцев можно только «за счет перевода скрытой безработицы в явную, т. е. массового сокращения» рабочих мест.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Дмитрий Белоусов , Антон Котяков , Минтруд , Правительство РФ
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