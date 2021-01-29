В России повышается утилизационный сбор на автомобили 

Денис Мантуров. Утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили в РФ будет повышен на 25% уже в первом квартале 2021 года, заявил журналистам глава Минпромторга

"Да, конечно", — ответил он на вопрос, будет ли повышен утильсбор в текущем квартале.

Во второй декаде января Минпромторг опубликовал проект постановления, в котором предложил в 2021 году увеличить на 25% базовую ставку утильсбора на легковые машины и грузовики. Так, базовую ставку для легковых машин предлагается увеличить с 20 до 25 тысяч рублей, для грузовиков — со 150 до 187,5 тысячи рублей. Сейчас базовая ставка утилизационного сбора в России для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов — 150 тысяч соответственно. Ранее правительство при повышении утильсбора меняло коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.

По мнению ведомства, увеличение ставок утильсбора не должно вызвать рост цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса. Ожидается, что дополнительные поступления в бюджет позволят продолжить реализацию в 2021 году программ стимулирования спроса на автотехнику, включая льготное автокредитование, льготный лизинг и скидку на газомоторную технику.

По оценке министерства, доля утильсбора в стоимости импортируемых автомобилей составляет порядка 5%, при этом за период 2018-2019 годов ввозная пошлина на импортируемые легковые автомобили была снижена с 20% до 15% и таким образом существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается.