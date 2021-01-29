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Эксперты назвали продукты, которые подорожают в 2021 году 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Хлеб и мясо подорожают в 2021 году
Фото: ТАСС
Эксперты перечислили продукты, которые могут подорожать в этом году. Их слова приводит "МК".
По мнению аналитиков рынка, цены на продукты будут расти из-за увеличения затрат у сельхозпроизводителей, снабжающих перерабатывающие предприятия сырьем.
В первую очередь речь идет о подорожании зерна — главного источника питания для птиц, свиней и коров. Зерно будет дорожать из-за роста мировых цен и увеличения затрат структур АПК (рост цен на топливо, рост налоговой нагрузки, импортная составляющая — пестициды, удобрения и прочее). Это приведет к росту цен не только на муку, крупу и хлеб, но и на яйца, молоко и мясо. Вслед за ними подорожают бакалея, кондитерские изделия и консервы, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Импортные продовольственные товары (чай, кофе и экзотические фрукты и овощи) также подорожают из-за обесценивания рубля. Снижение в цене ожидается по сезонным российским фруктам и овощам.

"Какие товары находятся под инфляционным прицелом, производители и ритейл уже объявили — кофе, чай, мясо, рыба, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца, крупы", — сказал аналитик Александр Розман.

Он отметил, что в макроэкономической практике нет примеров успешного сдерживания цен в условиях доминирования свободного рынка с помощью убеждения.
Вместе с тем специалисты призвали не драматизировать ситуацию на рынке продовольствия. Отечественные производители продуктов питания уже отработали приемы поддержания маржинальности.
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