Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Российским банкам запрещено отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин, соответствующий закон вступил в силу в конце января. Эксперт полагает, что данная норма облегчит жизнь и бизнесу, и гражданам.

Закон запрещает банкам без объяснения причин блокировать счета или отказывать в совершении операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Причем это касается как граждан, так и бизнеса. Отказ от обслуживания теперь возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Решение об отказе в заключении договора банковского счета (вклада) при подозрении в легализации преступных доходов, а также о расторжении такого договора, если в течение года было минимум два отказа в совершении операций, будет принимать руководитель банка или специально уполномоченные им лица. Решение об отказе от операции с денежными средствами и иным имуществом при наличии соответствующих подозрений также сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица.

Партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Виктория Рыбалко позитивно оценила данный закон.

"На мой взгляд, и гражданам, и юридическим лицам, и банкам будет жить легче. В первую очередь, это связано с тем, что раньше банки были обязаны блокировать счета при наличии подозрений, и здесь дело далеко не во вредности банков, а в жестких требованиях, которые предъявляет к банкам в области антиотмывочного законодательства регулятор", — пояснила юрист.

При этом она считает, что данное положение на банках глобально не отразится. Конечно, им придётся изменить контрольные процедуры, но это рабочие моменты, уверена эксперт.