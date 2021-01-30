Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.95
$
75.55
92.02
91.75
Прогноз
01.02 – 08.02
$
75.60
92.00
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

В России банки не смогут блокировать счета клиентов без объяснения причин 

Прайм и ещё 8 24 минуты назад
Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин
Фото: © РИА Новости. Владимир Баранов
Российским банкам запрещено отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин, соответствующий закон вступил в силу в конце января. Эксперт полагает, что данная норма облегчит жизнь и бизнесу, и гражданам.
Закон запрещает банкам без объяснения причин блокировать счета или отказывать в совершении операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Причем это касается как граждан, так и бизнеса. Отказ от обслуживания теперь возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.
Решение об отказе в заключении договора банковского счета (вклада) при подозрении в легализации преступных доходов, а также о расторжении такого договора, если в течение года было минимум два отказа в совершении операций, будет принимать руководитель банка или специально уполномоченные им лица. Решение об отказе от операции с денежными средствами и иным имуществом при наличии соответствующих подозрений также сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица.
Партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Виктория Рыбалко позитивно оценила данный закон.

"На мой взгляд, и гражданам, и юридическим лицам, и банкам будет жить легче. В первую очередь, это связано с тем, что раньше банки были обязаны блокировать счета при наличии подозрений, и здесь дело далеко не во вредности банков, а в жестких требованиях, которые предъявляет к банкам в области антиотмывочного законодательства регулятор", — пояснила юрист.

При этом она считает, что данное положение на банках глобально не отразится. Конечно, им придётся изменить контрольные процедуры, но это рабочие моменты, уверена эксперт.

"Что касается увеличения количества отмываний, то, опять же, на мой взгляд, введение в силу закона не должно привести к их увеличению. На сегодняшний день и у банков, и у регулятора есть большое количество механизмов выявления сомнительных операций, в том числе специальное программное обеспечение, которые только развиваются", — заключила Рыбалко.

Видео дня. В некоторых регионах России зафиксировали рост цен на яйца
Прайм: последние новости
Эксперты назвали, какие продукты подорожают в 2021 году Эксперты назвали, какие продукты подорожают в 2021 году Госдума лишила россиян возможности уходить от 15% налога на дивиденды Госдума лишила россиян возможности уходить от 15% налога на дивиденды Средние цены на ЖКХ выросли минимально за 19 лет Средние цены на ЖКХ выросли минимально за 19 лет
Комментарии
Личный счет , Компании , Блокировка счета , Виктория Рыбалко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение