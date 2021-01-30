Психолог посоветовала игнорировать «заманчивые» предложения от мошенников

Психолог посоветовала игнорировать любые «заманчивые» предложения от незнакомцев на улице и неизвестных абонентов. С ними нужно резко прерывать контакты. Кроме того, категорически нельзя проявлять любопытство и переходить по сомнительным ссылкам. Такие советы дала медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе. Её цитирует Пятый канал.

«Мошенники всегда выбирают тех, кто идет с ними на контакт», — сказала специалист.

Она посоветовала не доверять незнакомцам, пытающимся разговорить вас и втереться в доверие.

Кроме того, в борьбе с аферистами помогает решительность. Коротина-Гессе предлагает не стесняться и немедленно прерывать общение, если поступил «звонок из банка», и незнакомец начинает с тревожного вопроса: не снимали ли у вас деньги с карты?

Психолог также призвала игнорировать незнакомых людей на улице, стремящихся продать вам что-то, всучить страховку, предложить лечение в новой поликлинике и т.д. Необходимо прервать разговор, отвечать так, чтобы мошенник понял, что вы не желаете идти на контакт.

Также эксперт дала совет не переходить по незнакомым ссылкам и игнорировать смс с кодами, которых вы не ждете.

Уловка злоумышленников в том, что они присылают сообщение о неверном зачислении средств на счет или проверочный код. Затем звонят и просят пройти по ссылке в смс или сообщить им код. После этого человек теряет деньги.