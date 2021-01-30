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Россиянам рассказали о видах мошенничества с банковскими картами 

Майк Габриелян 2 часа назад
Психолог посоветовала игнорировать «заманчивые» предложения от мошенников
Фото: РИА Новости
Психолог посоветовала игнорировать любые «заманчивые» предложения от незнакомцев на улице и неизвестных абонентов. С ними нужно резко прерывать контакты. Кроме того, категорически нельзя проявлять любопытство и переходить по сомнительным ссылкам. Такие советы дала медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе. Её цитирует Пятый канал.

«Мошенники всегда выбирают тех, кто идет с ними на контакт», — сказала специалист.

Она посоветовала не доверять незнакомцам, пытающимся разговорить вас и втереться в доверие.
Кроме того, в борьбе с аферистами помогает решительность. Коротина-Гессе предлагает не стесняться и немедленно прерывать общение, если поступил «звонок из банка», и незнакомец начинает с тревожного вопроса: не снимали ли у вас деньги с карты?
Психолог также призвала игнорировать незнакомых людей на улице, стремящихся продать вам что-то, всучить страховку, предложить лечение в новой поликлинике и т.д. Необходимо прервать разговор, отвечать так, чтобы мошенник понял, что вы не желаете идти на контакт.
Также эксперт дала совет не переходить по незнакомым ссылкам и игнорировать смс с кодами, которых вы не ждете.
Уловка злоумышленников в том, что они присылают сообщение о неверном зачислении средств на счет или проверочный код. Затем звонят и просят пройти по ссылке в смс или сообщить им код. После этого человек теряет деньги.
Ранее «Рамблер» сообщал, что адвокат предупредила об опасности разглашения домашнего адреса.
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