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Доля безналичных платежей в России может достигнуть 80% 

Майк Габриелян 1 час назад
Доля безналичных платежей в России может достигнуть 80%
Фото: РИА Новости
В нынешнем году доля безналичных платежей в России может достигнуть 75-80%. Об этом сообщает RT со ссылкой на экспертов сервиса CloudPayments.
Специалисты говорят, что россияне всё чаще отказываются от бумажных денег в пользу бесконтактной оплаты. Поэтому доля безналичных расчётов постоянно растёт. Например, в 2014 году она достигала лишь 25% в рознице.

«Средний дневной оборот онлайн-продаж за прошедший год вырос в вдвое. Даже по мере ослабления ограничений покупательская активность россиян в интернете не снизилась», — заявил представитель CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

По его словам, пандемия и карантин заметно ускорили переход российской розницы на безналичный расчет. В итоге российская онлайн-торговля ставит очередные рекорды.
Другие эксперты отмечают, что общая сумма покупок по банковским картам в 2020 году выросла на 10%. Чаще всего безналом платили за товары в Москве и Петербурге.
По безналичным расчётам Россия заметно опережает многие страны Европы. Так, в Нидерландах и Финляндии их доля в платежах населения не превышает 50%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что банкиры предрекли доминирование смартфонов в безналичных платежах.
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Личный счет , Дмитрий Спиридонов
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