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Трудовые мигранты стали выводить больше денег из России 

Майк Габриелян 2 часа назад
Трудовые мигранты стали выводить больше денег из России
Фото: РИА НОВОСТИ
Трудовые мигранты значительно увеличили суммы, пересылаемые на родину из России. Только в Узбекистан рабочие послали почти миллиард долларов. Сотни миллионов уходят в Армению, Таджикистан, на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Молдавию.
Объемы увеличились в июле–сентябре 2020 года, когда были смягчены карантинные меры, пишут «Известия».
Больше всего стало переводов (по сравнению со вторым кварталом) в Узбекистан — на 28,7% (до 927,7 млн долларов), в Армению — 27,3% (до 162,8 млн долларов) и Таджикистан — на 25,7% (до 425,5 млн долларов).
Также трудовые мигранты стали больше переводить на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Молдову.
Меньше денег на родину отправили только наемные рабочие из Белоруссии и Туркмении. Эксперты прослеживают закономерность: объемы зарубежных денежных переводов зависят от ограничений, вводимых в связи с пандемией.
В МВД тем временем подсчитали, что количество иностранных рабочих в РФ уменьшилось на 20-50% в зависимости от региона. Трудовых ресурсов особенно не хватает в строительстве и ЖКХ.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как экономика Украины выживает благодаря денежным переводам мигрантов. В 2019 году они перевели домой 12 млрд долларов, что больше, чем все иностранные инвестиции.
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Личный счет , МВД , газета "Известия"
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