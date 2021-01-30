Трудовые мигранты стали выводить больше денег из России 

Трудовые мигранты значительно увеличили суммы, пересылаемые на родину из России. Только в Узбекистан рабочие послали почти миллиард долларов. Сотни миллионов уходят в Армению, Таджикистан, на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Молдавию.

Объемы увеличились в июле–сентябре 2020 года, когда были смягчены карантинные меры, пишут «Известия».

Больше всего стало переводов (по сравнению со вторым кварталом) в Узбекистан — на 28,7% (до 927,7 млн долларов), в Армению — 27,3% (до 162,8 млн долларов) и Таджикистан — на 25,7% (до 425,5 млн долларов).

Также трудовые мигранты стали больше переводить на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Молдову.

Меньше денег на родину отправили только наемные рабочие из Белоруссии и Туркмении. Эксперты прослеживают закономерность: объемы зарубежных денежных переводов зависят от ограничений, вводимых в связи с пандемией.

МВД тем временем подсчитали, что количество иностранных рабочих в РФ уменьшилось на 20-50% в зависимости от региона. Трудовых ресурсов особенно не хватает в строительстве и ЖКХ.