Эксперты рассказали, какие продукты подорожают больше всего

Эксперты предрекли неудачу правительственным мерам против повышения цен на продукты. Несмотря на заморозку, продукты будут дорожать. Аналитик Артем Деев считает, что сначала поднимется в цене зерно, которое является основным кормом для птиц, свиней и коров. Причиной станет рост мировых цен и увеличение затрат агропрома. Затем подорожают мука, крупы, хлеб, яйца, мясо, молоко, а также бакалея, кондитерские изделия и консервы. Об этом пишет «МК»

Из-за девальвации рубля также могут вырасти цены на импортные чай, кофе, экзотические фрукты. Ситуация выправится ближе к лету, когда появятся российские фрукты и овощи.

Аналитик Александр Розман считает, что нельзя сдержать цены в условиях свободного рынка с помощью заморозок.

«Есть три способа — повысить производительность труда, остановить рост цен на сырье, снизить налоги. Возможно ли в сжатые сроки, то есть в ближайшие полгода сделать что-то из этого? Ответ очевиден — нет», — отметил Розман.

При этом эксперты убеждены, что драматизировать ситуацию не стоит. Российские производители продуктов найдут решение. Например, они могут уменьшить фасовку с одновременным повышением цен, что не сразу заметят потребители. Не исключено и снижение качества сырья в угоду дешевизне.