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Банкиры разъяснили новые правила взимания налога со вкладов россиян 

Майк Габриелян 1 час назад
Эксперты рассказали о нюансах взимания налога с банковских вкладов россиян.
С этого года в России начинают действовать новые правила налогообложения дохода физических лиц, полученного от депозитов. Превышение дохода в 42,5 тысячи рублей будет облагаться НДФЛ в размере 13%.
Газета «Коммерсант» рассказала о нюансах нового налога. Банки теперь обязаны направить налоговикам информацию о процентах, выплаченных каждому клиенту в течение отчетного года. В этом расчете не будут учитываться доход по рублевым счетам со ставкой, не превышающей 1%. Также не будут облагаться налогом эскроу-счета.
Налоговая служба, получив данные из всех банков, в которых частный вкладчик имел счета, рассчитает налог. Затем, до 1 декабря вкладчика проинформируют о состоянии его дел со счетами. Ключевое значение будет иметь не размер сбережений или процентные ставки, а общий доход, полученный в отчетный год. Поэтому вкладчику бессмысленно дробить вклады на несколько банков — результаты будут суммироваться.
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Еще один важный нюанс — при расчете суммы НДФЛ проценты будут учитываться за тот год, в котором они были фактически получены.

«Если банковский вклад оформлен в 2021-м, но заканчивается в 2022 году, и проценты по нему также выплачиваются в конце срока действия, то полученный доход в виде процентов не участвует в расчете финансового результата за 2021 год», — рассказали в одном из банков.

Эксперты отмечают, что налог на депозиты ведет к снижению спроса физических лиц на вклады. Но массового оттока специалисты не ждут, поскольку для основной доли россиян вклады остаются самым понятным и надежным продуктом с гарантированным доходом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Кремле прокомментировали критику нового налога.
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Личный счет , Видео , Федеральная налоговая служба , Госдума , Газета "Коммерсантъ"
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