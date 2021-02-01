Россияне застраховались от коронавируса на 74 миллиарда рублей

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Страховки от коронавируса в прошлом году приобрели 8 млн клиентов. Выплаты по ним составили 840 млн рублей.

Страховые компании заработали на продаже таких продуктов в 88 раз больше обычного — 74 млрд рублей. Самый большой объём выплат перечислила СК «Сбербанк страхование жизни», сообщают «Известия». Выплаты по полисам составили 450 млн рублей, это 3,2 тысячи случаев.

Процент отказов от страховых выплат по коронавирусу тоже был высоким и составил 13%.

Это было связано с недостаточным информированием клиентов, что конкретно считается страховым случаем, какие есть исключения, как получить выплаты.

Стоимость полисов в разных компаниях варьируется от 1,8 тысячи до 8,4 тысячи рублей. Большинство страховщиков предлагают компенсации в случае заболевания, стационарного лечения и смерти.

Выплаты при заболеваниях составляют от 20 до 110 тысяч рублей, в случае смерти — от 500 тысяч до 1 млн рублей.