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Из-за подорожания морских перевозок в России ожидается рост цен на бытовую технику, товары для дома, обувь и мебель. Об этом пишет РБК.

Как сообщил изданию гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров , цены на «габаритные импортные товары» могут вырасти на 10—15%.

Кроме того, подорожать может весенняя и летняя обувь. Рост прогнозируется на 10—20%, передает Ura.ru.