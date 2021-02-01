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Как не потерять пенсионные накопления в НПФ 

Елена Прошина 1 час назад
Как не потерять пенсионные накопления в НПФ
Фото: Рамблер
Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что в случае банкротства негосударственного пенсионного фонда (НПФ) инвестиционный доход его клиенту возместят из страховой суммы. Об этом сообщает «Ура.ру».
Бессараб напомнила, что страховая сумма заранее переводится самим НПФ на случай банкротства

«Для гражданина это не будет потерей», — подчеркнула депутат.

Она добавил, что страхование таких рисков происходит на уровне Центробанка. Однако в Госдуме рассчитывают, что до этого не дойдет, так как эта система уже «более стабильна».
Как писал «Рамблер», ранее в Министерстве труда разработали законопроект, позволяющий вернуть инвестиционный доход, если деньги незаконно перевели из одного НПФ в другой.
По задумке авторов, если суд признает новый договор недействительным, первый НПФ, удержавший инвестдоход, должен будет восстановить его на счете клиента.
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Личный счет , Светлана Бессараб , Минтруд , Госдума , Центральный банк России
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