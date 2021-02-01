ЦБ обяжет страховщиков раскрывать информацию о продуктах

Банк России начиная с октября 2021 года обяжет страховые компании предоставлять потребителю основные параметры страхового продукта в виде краткого стандартизированного информационного документа. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Страховщики, а также их представители до заключения договора страхования будут обязаны предоставить потребителю основные параметры страхового продукта в виде краткого стандартизированного информационного документа", — отмечает ЦБ.

В нем, в частности, будут содержаться сведения о страховых случаях, основаниях для отказа в страховой выплате, порядке и сроках ее осуществления. Вся информация, как указывает регулятор, должна быть изложена простым языком без использования мелкого шрифта.

Планируется, что требования будут вступать в силу поэтапно: с 1 октября 2021 года — в отношении личного страхования, с 1 апреля 2022 года — по другим видам добровольного страхования.

Согласно новым требованиям потребитель сможет понять все плюсы и минусы предлагаемого полиса и принять взвешенное решение о его покупке.