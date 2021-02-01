Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.30
$
75.55
91.50
91.75
Прогноз
01.02 – 08.02
$
74.53
90.58
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

Банк России установит требования к раскрытию информации о страховых продуктах 

ТАСС 2 часа назад
ЦБ обяжет страховщиков раскрывать информацию о продуктах
Фото: ТАСС
Банк России начиная с октября 2021 года обяжет страховые компании предоставлять потребителю основные параметры страхового продукта в виде краткого стандартизированного информационного документа. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Страховщики, а также их представители до заключения договора страхования будут обязаны предоставить потребителю основные параметры страхового продукта в виде краткого стандартизированного информационного документа", — отмечает ЦБ.

В нем, в частности, будут содержаться сведения о страховых случаях, основаниях для отказа в страховой выплате, порядке и сроках ее осуществления. Вся информация, как указывает регулятор, должна быть изложена простым языком без использования мелкого шрифта.
Планируется, что требования будут вступать в силу поэтапно: с 1 октября 2021 года — в отношении личного страхования, с 1 апреля 2022 года — по другим видам добровольного страхования.
Согласно новым требованиям потребитель сможет понять все плюсы и минусы предлагаемого полиса и принять взвешенное решение о его покупке.

"В случае нарушения страховщиком обязанности по раскрытию информации страхователь сможет отказаться от договора страхования и получить назад уплаченную страховую премию", — отмечает ЦБ.

Видео дня. Социальные пособия в России вырастут с 1 февраля на 4,9%
ТАСС: последние новости
Социальные пособия в России вырастут на 4,9% с 1 февраля Социальные пособия в России вырастут на 4,9% с 1 февраля Стоимость бензина Аи-92 за неделю выросла на 13 копеек Стоимость бензина Аи-92 за неделю выросла на 13 копеек Ставки утильсбора на автомобили планируется повысить на 25% в I квартале Ставки утильсбора на автомобили планируется повысить на 25% в I квартале
Комментарии
Личный счет , Компании , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение