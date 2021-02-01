Путин призвал защитить неопытных инвесторов

"Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете", — сказал он на совещании по ситуации в банковской сфере.