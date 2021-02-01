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Путин призвал защитить непрофессиональных инвесторов 

Прайм и ещё 11 1 час назад
Путин призвал защитить неопытных инвесторов
Фото: ТАСС
Нужно защитить интересы тех, кто вкладывает деньги в ценные бумаги и не является профессиональным инвестором, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете", — сказал он на совещании по ситуации в банковской сфере.

"Вот на это прошу обратить самое серьезное внимание. Прошу сегодня отдельно остановиться на этом вопросе", — добавил Путин.
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Личный счет , Рынки , Владимир Путин
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