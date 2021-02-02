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Назван выросший из-за коронавируса сегмент трат россиян 

Прайм 5 часов назад
Россияне в пандемию увеличили траты на интернет и мобильную связь
Фото: РИА Новости
Период строгих ограничений из-за пандемии и переход многих россиян на режим удаленной работы сказался на спросе на интернет и мобильную связь: в первый месяц объявления карантина количество подобных платежей заметно выросло относительно весны 2019 года, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров.
В рамках исследования, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости, были изучены обезличенные данные по количеству и средним чекам операций по оплате интернета и сотовой связи в мобильном банке за 2020 и 2019 год.

"В минувшем году общее количество платежей за интернет в марте выросло на 27%, в апреле — на 10%, а в мае — на 7% относительно аналогичных месяцев 2019 года. В последующие месяцы 2020 года этот показатель постепенно снижался. Отдельного внимания заслуживает динамика среднего чека на услуги провайдеров, который рос на протяжении всего года. Так, весной, в первый сезон ограничений, он составлял 600 рублей, летом вырос до 625 рублей, а осенью составил 622 рубля", — подсчитали авторы исследования.

В итоге к декабрю 2020 года он достиг 685 рублей, увеличившись на 13% относительно января 2020 и на 8% по сравнению с декабрем 2019 года. На фоне пандемии вырос спрос и на услуги сотовых операторов, позволяющих быть на постоянной связи с родственниками или коллегами. Сказалось на росте, судя по всему, и то, что многие россияне на "удаленке" стали активнее пользоваться мобильным телефоном и интернетом как в личных, так и в рабочих целях, пришли к выводу аналитики.
Так, в марте 2020 года рост числа платежей за мобильную связь вырос на 13% по сравнению с мартом предыдущего года. При этом в апреле и мае этот показатель практически не изменился относительно тех же месяцев 2019 года. В остальные месяцы года, он постепенно снижался.
Средний "весенний" чек за мобильную связь составил 618 рублей. Летом он вырос до 636 рублей, осенью — до 648 рублей. В декабре 2020 года он составил 646 рублей, увеличившись на 4% относительно января 2020 и на 10% по сравнению с декабрем 2019 года.
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Личный счет , Банк Русский Стандарт , РИА Новости
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