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В Госдуме предложили мораторий на пени за налог на имущество 

Вероника Полынина 2 часа назад
В Госдуме предложили мораторий на пени за налог на имущество
Фото: РИА Новости
Депутаты из фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о моратории на начисление пеней за неоплаченный налог на имущество физических лиц. Об этом сообщает «Ура.ру».
В случае неуплаты налога в установленный срок образуется задолженность, а на сумму неуплаченного налога начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа.

«Россиянам нужно дать хотя бы небольшое послабление и на время избавить от выплаты пеней за просрочку налога на имущество», — считает глава фракции Сергей Миронов.

Он отметил, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса у многих россиян резко упали доходы. По его мнению, отмена штрафных санкций может поддержать семьи с низкими доходами и незащищенные слои населения.
Депутаты предлагают объявить мораторий на начисление пеней до 1 сентября 2021 года.
Ранее «Рамблер» писал, что Минфин предложил увеличить объём обмена информацией между Центробанком и Федеральной налоговой службой (ФНС). В случае принятия соответствующих законопроектов ЦБ получит доступ к налоговой тайне, а ФНС — к банковской тайне.
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Комментарии
Личный счет , Сергей Миронов , Федеральная налоговая служба , Госдума , Справедливая Россия , Минфин , Центральный банк России
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