В Госдуме предложили мораторий на пени за налог на имущество 

Депутаты из фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о моратории на начисление пеней за неоплаченный налог на имущество физических лиц. Об этом сообщает «Ура.ру»

В случае неуплаты налога в установленный срок образуется задолженность, а на сумму неуплаченного налога начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа.

«Россиянам нужно дать хотя бы небольшое послабление и на время избавить от выплаты пеней за просрочку налога на имущество», — считает глава фракции Сергей Миронов.

Он отметил, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса у многих россиян резко упали доходы. По его мнению, отмена штрафных санкций может поддержать семьи с низкими доходами и незащищенные слои населения.

Депутаты предлагают объявить мораторий на начисление пеней до 1 сентября 2021 года.